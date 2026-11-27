Marc Marquez mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. L'Espagnol de 33 ans a annoncé, avant le dernier Grand Prix de la saison à Valence, qu'il disputerait sa dernière course ce week-end.

Marquez doit livrer davantage de détails ce vendredi midi, lors d'une conférence de presse organisée sur le circuit Ricardo Tormo. Des spéculations circulaient déjà ces dernières semaines quant à une éventuelle fin de carrière de l'Espagnol.

Dimanche dernier, à Portimão, Marquez a décroché son huitième titre mondial en MotoGP — le dixième au total. Il a ainsi égalé le record de Giacomo Agostini dans la catégorie reine, tout en devançant Valentino Rossi.

Le pilote Ducati est revenu sur un parcours marqué par des succès retentissants, mais aussi par de graves blessures. Après avoir remporté six titres en MotoGP entre 2013 et 2019, Marquez a été freiné à plusieurs reprises, à partir de 2020, par une fracture complexe de l'humérus et de multiples interventions chirurgicales. En rejoignant Ducati, il a retrouvé les sommets et a couronné son retour en ajoutant deux titres mondiaux supplémentaires à son palmarès.

/ATS