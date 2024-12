Isack Hadjar pilotera chez Racing Bulls en 2025

Le Français Isack Hadjar (20 ans) va découvrir la Formule 1 la saison prochaine. Il s'est engagé avec l'écurie Racing Bulls, petite soeur de Red Bull, a annoncé sa nouvelle équipe italienne vendredi.

Vice-champion de Formule 2 cette année, le Parisien, membre de l'académie de jeunes pilotes de Red Bull, fera équipe avec le Japonais Yuki Tsunoda. Il succède au Néo-Zélandais Liam Lawson, promu jeudi dans l'écurie autrichienne au côté du quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen.

'J'ai l'impression d'entrer dans un tout nouvel univers, de piloter une voiture beaucoup plus rapide et de courir avec les meilleurs pilotes du monde. Ce sera une courbe d'apprentissage énorme, mais je suis prêt à travailler dur et à faire de mon mieux pour l'équipe', a expliqué Hadjar, cité dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

'Isack suivra les traces de Max Verstappen, Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo en devenant le 19e pilote à être promu en Formule 1 depuis le Red Bull Junior Program, qui a débuté en 2001', souligne le texte.

Hadjar, qui était pressenti depuis quelques semaines pour arriver dans la catégorie reine du sport automobile, bénéficie de l'éviction du Mexicain Sergio Perez, ancien équipier de 'Mad Max' écarté mercredi par Red Bull en raison de résultats médiocres.

Surnommé 'Le Petit Prost', il deviendra le 72e pilote français à courir en Formule 1 et le troisième de la grille actuelle avec Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine).

/ATS