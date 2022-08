Rendez-vous sport : quête ouverte à Flushing Meadows

La bataille s’annonce belle et indécise sur les terrains de tennis de New York. Le tour principal de l’US Open commence ce lundi. Daniil Medvedev et Emma Raducanu vont tenter de conserver leur couronne à l’occasion de cette dernière levée du Grand Chelem de l’année. Six Suisses sont en lice pour tirer leur épingle du jeu, trois dans le tableau masculin (Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler et Alexander Ritschard) et trois dans le tableau féminin (Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Jil Teichmann). Cette cuvée de l’US Open marquera, par ailleurs, le dernier tour de piste new-yorkais d’une légende vivante, Serena Williams, 41 ans et 23 titres du Grand Chelem au palmarès. Notre journaliste sportive Emilie Muhmenthaler a présenté ces joutes dans le Rendez-vous sport, notre chronique sportive du lundi à 8h15 dans La Matinale. /mle