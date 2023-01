Rendez-vous sport : l’Open d’Australie continue sans les Suisses

Il n’y a plus de Suisses à l’Open d’Australie. La St-Galloise Belinda Bencic, dernière représentante helvétique en lice dans le Grand Chelem de tennis australien, a été éliminée dans la nuit de dimanche à lundi par la Biélorusse Aryna Sabalenka en deux manches 7-5 6-2 en 8e de finale. Rendez-vous sport s’intéresse ce lundi dans La Matinale à cette fin de parcours avec notre consultante tennis Helen Scott-Smith. Belinda Bencic avait affiché de grandes ambitions pour ce tournoi et est encadrée par un nouvel entraîneur depuis octobre, le Russe Dmitry Tursunov, malgré tout elle ne réalisera pas un grand résultat dans ce Grand Chelem. « Les vieux démons sont revenus, au moment de servir elle a fait une double-faute et offert le premier set à Sabalenka », explique Helen Scott-Smith. Parmi les favoris au titre à Melbourne, notre consultante mise désormais sur Novak Djokovic, Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas chez les messieurs, Aryna Sabalenka chez les dames. /mmi