Rendez-vous sport : souvenirs de l’US Open

L’US Open a couronné ses champions. Novak Djokovic a remporté un 24e titre du Grand Chelem dans la nuit de dimanche à lundi, un record. Le joueur de tennis serbe a dominé le Russe Daniil Medvedev 6-3 7-6 6-3. Et dans la nuit de samedi à dimanche, l’Américaine de 19 ans Coco Gauff a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à domicile. La finale masculine « nous a un petit peu laissés sur notre faim malgré des points époustouflants. On n’a jamais eu l’impression que Daniil Medvedev était en mesure d’accrocher Novak Djokovic », estime notre envoyée spéciale à New York Helen Scott Smith.