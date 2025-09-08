Grégoire Saucy tout près du podium

Grégoire Saucy retrouve le sourire. Le pilote vadais et ses coéquipiers James Cottingham et Sébastien Baud ont signé le 4e rang de la manche d’Austin dans le Championnat du monde d’endurance en catégorie LGMT3. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’équipage United de l'écurie Autosports du Jurassien sur McLaren a tutoyé le trio de tête dans une course passionnante qui s’est déroulée pendant huit heures sur le circuit américain. Au final, Grégoire Saucy et ses deux coéquipiers ont terminé à six secondes des vainqueurs et à quatre secondes du podium. Le trio se consolera toutefois en se disant qu’il vient de réussir sa meilleure performance depuis l’épreuve du Qatar en début de saison. Au classement général, l’équipe United Autosports du Vadais pointe au 9e rang. Il reste deux manches dans ce Championnat du monde, au Japon à la fin du mois de septembre et à Bahreïn début novembre. /mle