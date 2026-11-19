Ben Shelton a remporté sa deuxième victoire en phase de poules du Masters, face à Rafael Jodar 7-6 (10/8) 7-5. L'Américain fait un grand pas vers les demi-finales.

Le Français Arthur Fils n'a donc désormais plus le choix: s'il veut atteindre le dernier carré à Turin, il doit battre le no 1 mondial Alexander Zverev en deux sets jeudi (20h30).

Shelton a dû s'employer face à Jodar qui s'est offert deux balles de set dans le tie-break. Après avoir empoché la première manche de haute lutte après plus d'une heure de jeu, Shelton a rapidement breaké Jodar dans le second set.

Mené 3-1, puis 4-2, la révélation espagnole de la saison (10e) s'est rebellée. L'Espagnol a égalisé à 4-4, puis est passé devant (5-4), avant de craquer physiquement et de concéder trois jeux de suite et sa troisième défaite de la semaine pour ses débuts à 20 ans dans le "tournoi des maîtres".

Alcaraz blessé?

L'autre actualité de la journée à Turin concerne Alcaraz: le no 3 mondial est dans l'attente des résultats de l'IRM qu'il a passé à la mi-journée après s'être blessé aux ischio-jambiers lors de sa victoire contre le Russe Daniil Medvedev mercredi, son onzième succès de suite.

/ATS