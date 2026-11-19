Alexander Zverev a poursuivi jeudi son sans-faute à Turin avec sa victoire face au Français Arthur Fils (7e). Il offre ainsi à l'Américain Ben Shelton son billet pour les demi-finales du Masters ATP.

Le no 1 mondial allemand, déjà assuré avant ce match de disputer les demi-finales du "tournoi des maîtres", s'est imposé 6-4 7-6 (8/6).

Il a enchaîné une troisième victoire consécutive cette semaine et n'a toujours pas perdu un set, ni son service depuis le début de ce Masters. Zverev, 29 ans, affrontera samedi le deuxième de l'autre groupe, à savoir le vainqueur du match opposant dans la soirée de vendredi le Russe Daniil Medvedev (5e) et l'Américain Frances Tiafoe (8e).

La victoire de Zverev a propulsé Shelton en demi-finales. L'Américain avait battu plus tôt l'Espagnol Rafael Jodar (10e) 7-6 (10/8) 7-5 mais avait besoin d'un coup de pouce du no 1 mondial pour rallier le dernier carré. Si Fils avait battu Zverev en deux sets, le Français aurait été demi-finaliste, à 22 ans et à sa première participation.

Shelton affrontera l'Espagnol Carlos Alcaraz pour une place en finale. Mais une grosse incertitude plane sur "Carlitos" avant son match contre l'Italien Flavio Cobolli (6e) vendredi. Blessé aux ischio-jambiers lors de sa victoire contre Medvedev mercredi, il ne s'est pas entraîné ce jeudi et a passé des examens qui se sont avérés rassurants selon la presse espagnole.

/ATS