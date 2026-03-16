Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

Des destins contrastés pour les équipes jurassiennes de volleyball. La saison de 1re ligue prendra fin le week-end prochain. Les clubs de la région ont connu des résultats variés dans la troisième division du pays. Le VBC Porrentruy est relégué après avoir terminé à la dernière place de son groupe. Il était l'ultime club masculin du canton a évolué dans cette ligue. Une situation qui témoigne d’une certaine tendance pour Serge Jubin, président de l’association Jura-Seeland : « Le volleyball masculin perd en attractivité et en intensité dans la région. » Il ajoute aussi que l’équipe bruntutaine reléguée arrive « au bout d’un cycle » après huit années à cet échelon.

Celui qui porte aussi la casquette de président du VBC Porrentruy a toutefois de l’espoir pour les prochaines années : « Il y a des jeunes qui sont derrière. Il faut leur donner une chance. On espère ainsi pouvoir à nouveau briguer une place au niveau supérieur dans le futur ».