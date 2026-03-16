Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

La saison de 1re ligue touche à sa fin. Les hommes du VBC Porrentruy sont relégués alors que les dames du VFM II joueront le « final4 ». Point de situation avec Serge Jubin, président de l’association Jura-Seeland.
Des destins contrastés pour les équipes jurassiennes de volleyball. La saison de 1re ligue prendra fin le week-end prochain. Les clubs de la région ont connu des résultats variés dans la troisième division du pays. Le VBC Porrentruy est relégué après avoir terminé à la dernière place de son groupe. Il était l'ultime club masculin du canton a évolué dans cette ligue. Une situation qui témoigne d’une certaine tendance pour Serge Jubin, président de l’association Jura-Seeland : « Le volleyball masculin perd en attractivité et en intensité dans la région. » Il ajoute aussi que l’équipe bruntutaine reléguée arrive « au bout d’un cycle » après huit années à cet échelon.
Celui qui porte aussi la casquette de président du VBC Porrentruy a toutefois de l’espoir pour les prochaines années : « Il y a des jeunes qui sont derrière. Il faut leur donner une chance. On espère ainsi pouvoir à nouveau briguer une place au niveau supérieur dans le futur ».
Serge Jubin : « Le volleyball masculin perd en attractivité et en intensité dans la région. »
Le sourire du côté féminin
Les résultats sont beaucoup plus positifs pour les équipes féminines du canton. La deuxième équipe du Volleyball Franches-Montagnes a décroché son ticket pour le « final4 » samedi lors du dernier match du tour qualificatif. Le VFM II termine ainsi à la deuxième place de son groupe. Reléguées en 2024, les dames du VBC Porrentruy tenteront de retrouver la troisième division nationale en disputant les finales de promotion. Le volleyball jurassien pourrait héberger une formation de 1re ligue féminine en plus, selon Serge Jubin, même si elles « ne devraient pas forcément briguer les premières places » . L’ensemble de ces résultats reflète aussi l’attrait du volleyball dans la région. Seul un quart des licenciés sont des hommes. Les clubs font plus d’efforts pour la promotion du volleyball féminin. Une situation que regrette le président de l’association Jura-Seeland.
« De la place pour une équipe en plus. »
La 1re ligue de volleyball sera mise à l’honneur le week-end prochain à Porrentruy. Les titres nationaux seront délivrés lors du « final4 » masculin et féminin qui se tiendront dans la salle de l’Oiselier. /comm-fwo