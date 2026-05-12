Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

La paire composée de Joana Mäder et de Leona Kernen s'est qualifiée pour les demi-finales du ...
Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La paire composée de Joana Mäder et de Leona Kernen s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi Elite16 d'Ostrava samedi. Les deux autres équipes suisses engagées ont connu l'élimination.

Fomé en ce début de saison, le duo Mäder/Kernen continue d'impressionner. Lors de leurs premiers tournois disputés dans la catégorie reine au Brésil, elles avaient déjà atteint les 8es puis les quarts de finale. En Tchéquie, Mäder et Kernen ont d'abord réitéré cette performance à la faveur de leur victoire deux sets à zéro contre les Américaines Megan Kraft/Kelly Young, avant de battre 2-1 la paire brésilienne Salgado/Rebecca en quarts, tombeuse des Helvètes Tanja Hüberli/Nina Brunner en 8es de finale.

Les Suissesses affronteront dimanche matin la paire canadienne formée par Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. Dernier duo à croix blanche en lice à Ostrava, les soeurs Zoé et Anouk Vergé-Dépré ont également échoué à ce stade de la compétition les Brésiliennes Thamela/Victoria.

/ATS
 

Actualités suivantes

De la taille au filet pour le VFM

De la taille au filet pour le VFM

Volleyball    Actualisé le 12.05.2026 - 11:31

Du mouvement au Volleyball Franches-Montagnes

Du mouvement au Volleyball Franches-Montagnes

Volleyball    Actualisé le 09.05.2026 - 15:54

Une nouvelle passeuse au VFM

Une nouvelle passeuse au VFM

Volleyball    Actualisé le 05.05.2026 - 16:59

Septième titre d'affilée pour le NUC

Septième titre d'affilée pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 20:20

Articles les plus lus

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33

Septième titre d'affilée pour le NUC

Septième titre d'affilée pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 20:20

Une nouvelle passeuse au VFM

Une nouvelle passeuse au VFM

Volleyball    Actualisé le 05.05.2026 - 16:59

Du mouvement au Volleyball Franches-Montagnes

Du mouvement au Volleyball Franches-Montagnes

Volleyball    Actualisé le 09.05.2026 - 15:54

Coralie Varé : « Je me voyais mal continuer alors que je n’étais pas investie à 100% »

Coralie Varé : « Je me voyais mal continuer alors que je n’étais pas investie à 100% »

Volleyball    Actualisé le 07.04.2026 - 14:43

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33

Septième titre d'affilée pour le NUC

Septième titre d'affilée pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 20:20

Une nouvelle passeuse au VFM

Une nouvelle passeuse au VFM

Volleyball    Actualisé le 05.05.2026 - 16:59