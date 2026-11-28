Le documentaire "Qui vit encore" du réalisateur genevois Nicolas Wadimoff figure parmi les films nommés aux IDA Documentary Awards. Il représente également la Suisse dans la course aux Oscars.

Le documentaire "Qui vit encore" ("Who Is Still Alive") de Nicolas Wadimoff poursuit son parcours international, a indiqué SwissFilms à Keystone-ATS. Le film figure parmi les cinq œuvres nommées dans la catégorie des meilleurs documentaires en langue autre que l'anglais de la 42e édition des prix de l'International Documentary Association (IDA), dont la cérémonie se tiendra en décembre à Los Angeles.

Le cinéaste romand donne la parole à neuf réfugiés palestiniens qui racontent leur vie à Gaza avant la guerre, leur exil et la perte de leurs proches. Coproduction entre la Suisse, la Palestine, la France et le Royaume-Uni, le documentaire est produit par Nicolas Wadimoff et Ketsia Stocker. Il a également été choisi pour représenter officiellement la Suisse dans la course à l'Oscar du meilleur film international.

La liste restreinte de 15 films retenus dans cette catégorie sera dévoilée le 15 décembre. Au total, 104 films ont été soumis dans le cadre de la 99e édition des Oscars.

Autres chances suisses

Deux autres coproductions suisses sont également en lice pour l'Oscar du meilleur film international. "Dua" de Blerta Basholli, qui représente le Kosovo et bénéficie de la participation d'Alva Film à Genève et de la RTS, retrace le passage à l'adolescence d'une jeune fille de 13 ans à Pristina, à la veille de la guerre du Kosovo.

Présenté par la Géorgie, "Guria" de Levan Koguashvili est coproduit par Cineworx Filmproduktion à Zurich. Le film suit un producteur de noisettes veuf qui tente de préserver ses moyens de subsistance dans un village géorgien marqué par les difficultés économiques de l'après-URSS.

La Suisse est encore représentée dans les équipes de deux autres films en lice pour le même Oscar. La directrice de la photographie Xenia Patricia et la cheffe décoratrice Tatjana Honegger ont participé à "Filipiñana" de Rafael Manuel, candidat des Philippines. Le film explore les inégalités sociales à travers le regard d'une adolescente employée dans un club de golf huppé près de Manille.

L'actrice zurichoise Luna Wedler joue quant à elle dans "Silent Friend" de la réalisatrice Ildikó Enyedi, présenté par la Hongrie. Le film explore les liens entre l'homme et la nature à travers trois histoires qui se déroulent à différentes époques autour d'un arbre centenaire dans un jardin botanique allemand.

/ATS