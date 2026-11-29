Mike Love, chanteur et cofondateur du groupe californien The Beach Boys, est décédé à 85 ans, ont annoncé samedi des médias américains. Son agente a confirmé l'information, sans donner de détails sur le lieu ni la cause de la mort de cette vedette des années 1960.

"Avec le plus grand respect, j'annonce que Mike Love est décédé ce soir, entouré de sa famille", a déclaré Katie Altman aux magazines Variety et Rolling Stone, entre autres.

"Icône de la culture américaine, on se souviendra de lui pour son talent unique et l'inspiration qu'il aura donnée à des générations de musiciens. Nous rendons hommage à sa contribution remarquable à la musique américaine et à la joie qu'il éprouvait à jouer pour ses fans adorés".

Né le 15 mars 1941 à Los Angeles, il avait cofondé les Beach Boys en 1961 avec ses cousins Brian, Carl et Dennis Wilson, ainsi que leur ami Al Jardine.

Groupe culte

Groupe californien culte de l'époque, les Beach Boys avaient popularisé au début de cette décennie la musique surf, caractérisée par une guitare électrique légèrement saturée avec effet de réverbération, des harmonies vocales riches et des mélodies accrocheuses.

Leur album de 1966 "Pet sounds" est considéré comme un des disques qui a marqué le rock. D'autres succès comme "Wouldn't it be Nice?" "Barbara Ann", "California Girls" and "God Only Knows", ont été en tête du "hit parade" de l'époque.

Le groupe a eu ensuite moins de succès et les inévitables dissensions qui ont surgi ont conduit à sa dissolution.

/ATS