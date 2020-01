Le SnowUp aura bel et bien lieu

Malgré l’absence de neige, les amateurs de mobilité douce peuvent se réjouir. Le 12e SnowUp interjurassien a lieu le week-end prochain entre Saignelégier et Tramelan. Les organisateurs ont annoncé ce dimanche que la manifestation se déroulerait par tous les temps et quelques soient les conditions d’enneigement. Ce rendez-vous hivernal devrait réunir entre 8'000 et 10'000 participants. Les VTT ou les rollers seraient dès lors autorisés sur le parcours si la neige n'est pas au rendez-vous, au grand dam des amateurs de ski de fond et de raquettes.



Ce 12e SnowUp interjurassien débute samedi soir avec la marche aux flambeaux, dès 18h. Retrouvez toutes les informations via ce lien.