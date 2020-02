Juracines – Musique classique avec Léonie Renaud

Les Jurassiens apprécient la musique classique. Ils l’ont encore montré par une participation record au Festival du Jura l’année dernière. La soprano Léonie Renaud nous a raconté son métier et ses liens avec notre région.







Présentation...

Toute la vie de Léonie Renaud a été rythmée par la musique. Entre les concerts de fanfare de son papa et les cours de musique dès le plus jeune âge, elle a trouvé sa voie et sa voix dans le chant :