Haute-Sorne : le pavillon incendié sera inutilisable jusqu’à cet été

Les élèves et enseignants du collège de Bassecourt devront encore patienter quelques mois avant de pouvoir réutiliser le pavillon incendié en début d’année. Le Syndicat scolaire de la communauté de l’école secondaire de la Haute-Sorne s’est réuni jeudi pour faire le point sur la situation. Des travaux seront engagés prochainement. Ils devraient permettre de rouvrir le bâtiment et ses six classes à la rentrée du mois d’août. En raison des effectifs plutôt bas cette année, le directeur, René Dosch, précise que ce manque de classes ne pose pas trop de problèmes tant que la situation ne perdure pas au-delà des vacances d’été.

Concernant l’enquête sur l’incendie, l’instruction est toujours en cours. Selon la procureure Laurie Roth, le sinistre n’est « très probablement pas dû à une cause technique, mais plutôt à une intervention humaine commise par négligence ou intentionnellement ». /alr