Mesures renforcées aux Mélèzes

La Police neuchâteloise a pris des mesures sécuritaires supplémentaires pour garantir le bon déroulement des prochains matches de hockey sur glace à la patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Le HCC reçoit le HC Ajoie mercredi soir dans le cadre des play-off de Swiss League.

Plusieurs individus ayant pris part aux violences lors du match du vendredi 21 février ont été identifiés. En plus des poursuites judiciaires qu'ils encourent, ils se sont vus pour la plupart notifier des interdictions de stade et de périmètre. La violation de ces interdictions entraîne des dénonciations pénales. Il s'agit de supporters ajoulots et neuchâtelois.

La sécurité à l'intérieur de la patinoire sera également renforcée, indique mardi le communiqué de police. Des espaces entre les supporters visiteurs et les supporters locaux seront aménagés afin d'éviter les contacts directs et les jets d'objets. /mne-comm