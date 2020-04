La Fête des vendanges 2020 annulée

Coup de grâce pour les fêtards. Ce qui était redouté s’est confirmé mardi matin. La Fête des vendanges 2020 n’aura pas lieu, pandémie de Covid-19 oblige. Les organisateurs de la manifestation et les autorités de la Ville de Neuchâtel l’ont annoncé lors d’une conférence de presse. Garantir le respect des mesures de distanciation sociale et les mesures sanitaires pour les personnes travaillant sur les stands a paru très compliqué, aussi l’organisation a préféré ne pas prendre de risques. De plus, annoncer l’annulation assez tôt permettra aux associations et aux partenaires de la manifestation d’éviter d’investir dans des infrastructures coûteuses et dans des marchandises difficiles à rentabiliser cette année.

L’événement, qui réunit plus de 300'000 personnes durant trois jours dans les rues de la capitale cantonale, devait se tenir les 25, 26 et 27 septembre prochains. Le comité de la Fête des Vendanges a prévu la prochaine édition du 24 au 26 septembre 2021. /jpp-gtr