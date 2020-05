À Saignelégier, les « Marguerites II » entrent dans le concret

Les contours des « Marguerites II » se précisent. Le projet, publié ce jeudi dans le Journal Officiel, prévoit la construction de 12 appartements protégés, et 21 appartements adaptés au Chemin des Marguerites à Saignelégier. Le complexe doit aussi réunir les deux crèches du chef-lieu qui ne sont plus aux normes, et prévoit aussi une Unité d’accueil pour écoliers (UAPE).

La création de ce nouveau complexe avait nécessité un plan spécial. Cette modification avait suscité quelques oppositions qui avaient été retirées par la suite.

Selon Vincent Wermeille, le maire de Saignelégier, le débat a donc déjà eu lieu. Il se dit confiant pour la suite du projet. Le délai d’opposition court jusqu’au 8 juin 2020. /vja