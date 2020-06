SACEN se renforce pour mieux se diversifier

La société d’approvisionnement et de commercialisation de l’énergie (SACEN), basée dans le Jura et le Jura bernois, a annoncé ce mardi l'acquisition d'1/6e des parts de la société valaisanne INERA. L’entreprise Gruyère Energie SA intègre également le distributeur d’énergie valaisan. Les sociétés posséderont chacune 16,66% des parts sociales. SACEN accède à une mutualisation des ressources et obtient l'exclusivité des produits INERA dans la région. Quant à INERA, elle devient romande. Michel Hirtzlin, directeur de SACEN, qualifie ce partage de ressources d’ «indispensable» pour atteindre les objectifs d’innovation et pour développer les énergies renouvelables dans la région. /comm-sab