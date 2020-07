Le ticket « Courtet-Babey » confirmé pour le PDC Jura

Le PDC Jura lance bel et bien deux candidats pour l’élection au Gouvernement jurassien, prévue cet automne. Réunis en congrès lundi soir à Courroux, les membres du parti – plus de 100 participants – ont validé la proposition du comité directeur, à savoir présenter le ministre sortant delémontain Martial Courtet et le maire d’Alle Stéphane Babey. L’objectif déclaré des démocrates-chrétiens est de reconquérir leur deuxième siège à l’exécutif, perdu le 1er mars dernier lors de l’élection partielle pour la succession de Charles Juillard.

La stratégie voulue par le directoire du PDC Jura n’a pas vraiment fait de vagues. Un membre a toutefois exprimé sa volonté de voir le parti proposer un ticket composé de trois à cinq personnes. Mais au final, la liste « Martial Courtet-Stéphane Babey » a été massivement approuvée par 96 voix contre 7. Pour la première fois, donc, le PDC ne proposera pas cinq personnalités aux électeurs pour le Gouvernement.





« Nos forces politiques ne sont plus ce qu’elles étaient »

Pour le président des démocrates-chrétiens jurassiens, Pascal Eschmann, « les forces politiques du PDC ne sont plus ce qu’elles étaient. Nous avons quitté notre costume de premier parti du Jura pour enfiler notre bleu de travail ». Le Prévôtois a ainsi défendu la stratégie d’un ticket à deux candidats, pour éviter un éparpillement des voix. Pascal Eschmann a également appelé ses troupes à ne pas disperser les suffrages : « Le temps de choisir avec qui on veut gouverner est révolu ». Le PDC veut donc repartir à la reconquête en étant uni.

Pour l’élection au Parlement jurassien, les listes sont à bout touchant. Elles seront présentées lors du prochain congrès, le 14 août, en présence de la Conseillère fédérale PDC Viola Amherd. « Nous allons présenter des candidats qui ont de la visibilité dans leur village et leur région », a déclaré Pascal Eschmann. /rch

DEVELOPPEMENT SUIT