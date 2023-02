Sandra Hauser, une Secrétaire générale pour Le Centre Jura

De son côté, Pascal Eschmann poursuit son mandat de président. Le Prévôtois a été reconduit par acclamation a la tête du parti. Quant au président de la Fédération d’Ajoie et du Clos du Doubs, Guy Jubin, il a accédé au comité directeur. Le citoyen d’Alle succède à la démissionnaire Sabine Lachat. Enfin, Amélie Brahier, Marcel Meyer et Gabriel Willemin ont été reconduits comme membres du directoire.





Elections fédérales : objectif maintien

Le Centre Jura a aussi évoqué les prochaines élections fédérales de l’automne. Son objectif est de préserver ses deux sièges à Berne, soit celui au Conseil des Etats et celui au Conseil national. Il est déjà acquis que le sénateur Charles Juillard souhaite repartir pour un tour, alors que Jean-Paul Gschwind va céder son fauteuil à la Chambre des Cantons. Le parti est en phase de réflexion pour composer ses listes, en voulant respecter l’équilibre entre genres, générations et régions jurassiennes. Les différentes sections ont déjà soumis des noms au comité directeur, sans que rien ne filtre à ce stade. Des candidates et candidats seront proposés lors d’un prochain congrès en mai, avec validation des listes par les membres du parti. Le président Pascal Eschmann a déjà indiqué que plusieurs listes de jeunes seront constituées pour l’élection au Conseil national. Guy Jubin est le responsable du comité de campagne.

Le Centre va axer sa campagne sous le slogan « Moins de moi et plus de nous » pour montrer sa volonté de rassembler. Pouvoir d’achat, coûts de la santé et économie durable seront les thèmes de prédilection au niveau suisse. Le Centre Jura va quant à lui mettre en avant les transports et la péréquation.

Le congrès a enfin pris connaissance de la proposition de Gérard Bonvallat de créer une commission de politique sociale du Centre Jura. Il estime que ce domaine est bien trop souvent porté par la gauche, et que le parti a un rôle à jouer avec ses valeurs de solidarité, ses valeurs chrétiennes et sa volonté de renforcer la classe moyenne. Cette commission aurait pour but d’être une force de propositions, de lutter contre l’exclusion et de consulter des professionnels de l’action médico-sociale. Les membres du Centre Jura se prononceront ultérieurement sur la concrétisation ou non de cette proposition.

A noter encore que le parti a présenté son nouveau site internet : www.ju.le-centre.ch. /rch