Un jeune Jurassien qui a la bosse des maths

A 13 ans, il manie déjà l’algèbre et la géométrie à la perfection. Le Jurassien Mathys Douma a été sélectionné pour participer aux Olympiades internationales de mathématiques. Il sera le candidat le plus jeune de la compétition qui se déroulera au mois de septembre en Slovénie. Le prodige de Courroux est particulièrement doué. Il suit déjà des cours à l’EPFL depuis plusieurs années et commencera lundi le lycée avec deux ans d’avance. Sans surprise, le jeune homme a choisi l’option maths-physique.

Mathys Douma a dû passer par plusieurs étapes pour se qualifier à ce concours qui est intitulé IMO. Il ne pensait pas y parvenir, car la plupart des autres candidats sont plus âgés et plus expérimentés que lui. L’examen durera sur deux jours avec trois exercices quotidiens. Des jeunes de plus de 100 pays y participent. /alr