Les besoins des jeunes Jurassiens analysés par le canton

La situation des jeunes Jurassiens âgés de 12 à 24 ans est globalement satisfaisante. C’est ce que concluent les autorités cantonales à la suite d’un sondage réalisé auprès de plus de 1'100 jeunes et 300 institutions de loisirs. Cette enquête s’inscrit dans le cadre du projet « Jura Jeunes 4.0 » lancé l’année dernière. L'objectif de l'opération est de déterminer si l’offre actuelle pour la jeunesse répond aux besoins des jeunes du canton et, le cas échéant, améliorer les prestations et la collaboration parmi les acteurs travaillant dans le domaine.