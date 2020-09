Une plateforme pour les tandems linguistiques

Une nouvelle plateforme pour favoriser les tandems linguistiques est lancée. La Fondation Forum du bilinguisme s’allie avec six hautes écoles et universités qui se trouvent vers la frontière linguistique.

Etudiants, enseignants et collaborateurs peuvent se retrouver sur la nouvelle plateforme électronique edu.e-tandem.ch pour améliorer leurs connaissances orales d’une langue.

La directrice du Forum du Bilinguisme, Virginie Borel explique la démarche :