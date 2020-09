Les Verts appellent les Jurassiens à oser le Gouvernement de gauche

Comme le CS-POP et Gauche en mouvement en début de semaine, les Verts jurassiens appellent à voter tout à gauche. Ils recommandent de choisir dès le premier tour les cinq candidats au Gouvernement issus des mouvements écologistes et sociaux à savoir Céline Robert-Charrue Linder et Vincent Schmitt des Verts et Jeunes Verts, Francisco Pires du CS-POP, Rosalie Beuret Siess et Nathalie Barthoulot du PSJ. Dans un communiqué, le parti écologiste estime que « seule l’union des forces de gauche permettra de constituer un Gouvernement apte à atteindre ses objectifs axés sur l’urgence climatique et la justice sociale ». /comm-ami