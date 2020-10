Le théâtre amateur subit aussi la crise

Le metteur en scène Célien Milani se montre toutefois confiant quant à l’avenir de l'événement. « Il y aura toujours une Revue delémontaine. La satire est très importante avant les élections, on continuera à faire quelque chose », réagit-il. Tout n'est donc pas perdu. Les personnes qui disposaient d'un billet pour les représentations annulées pourront par ailleurs visionner le spectacle de cette année en vidéo.





Répéter dans l'incertitude

Pour d'autres comédiens, le sort a été plus clément. Certaines troupes continuent actuellement de répéter en vue de prochaines dates. C’est le cas notamment de la Compagnie À Voir à Châtillon, qui joue son spectacle les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 octobre à la halle de la commune. Travailler sous la menace d'annulations de spectacle constitue un certain défi pour le metteur en scène de la troupe Jean-Daniel Seuret. Il se dit tout de même serein quant à la tenue des représentations. Il estime par ailleurs que le théâtre amateur a un rôle à jouer dans la survie du milieu culturel.