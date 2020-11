Une courbe stable, voire en baisse dans le Jura

La nouveauté dans le Jura, c’est l’arrivée des tests rapides. Ils sont disponibles depuis la fin de la semaine passée à Delémont et depuis mardi à Saignelégier. Ils ont l’avantage de fournir un résultat plus vite, tout en ne nécessitant pas de manipulation par un laboratoire, et d’être moins cher. Nicolas Pétremand appelle la population à aller se faire tester sans attendre au moindre symptôme.