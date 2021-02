La SACEN lance « CHARG’IMMO »

Une borne de recharge à disposition des habitants d’immeubles : c’est ce que propose la SACEN. En collaboration avec l’entreprise valaisanne INERA, la société d’approvisionnement et de commercialisation de l’énergie basée à Delémont lance « CHARG’IMMO ». L’offre concerne l’installation de bornes utiles à la recharge des véhicules électriques ou hybrides. La SACEN souhaite ainsi accompagner et encourager le passage à la mobilité électrique chez les habitants d’immeubles locatifs.

La société entretient notamment plusieurs partenariats avec des communes du Jura et du Jura bernois. Une collaboration nécessaire pour le pré-aménagement et le câblage électrique qui précèdent l’installation des bornes. Ce sont les partenaires de la SACEN, par exemple les Services industriels de Delémont ou le Service électrique de Tramelan, qui s’occuperont des investissements de départ. Conséquence pour les propriétaires d’immeubles : cette étape d’aménagement n’imposera aucun investissement de leur part. Les locataires auront ensuite le choix de louer ou acheter une borne de recharge pour leur véhicule, via un abonnement mensuel. /comm-nmy