« C’est la catastrophe »

C’est un nouveau mercredi noir pour les restaurateurs de Suisse. Si le Conseil fédéral a prévu plusieurs mesures d’assouplissement dans son dispositif de lutte contre le coronavirus, il n’a pas offert de perspective très réjouissante pour la branche. Les restaurants ne pourront pas rouvrir en mars et le Conseil fédéral prévoit de ne rendre accessible que leurs terrasses au mois d’avril. Les assouplissements prévus pour le mois prochain sont aujourd’hui en consultation auprès des cantons et seront validés – ou pas – mercredi prochain. Quant aux mesures futures, elles dépendront de l’évolution de la pandémie d’un point de vue sanitaire.

Pour Gastro Jura, c’est un nouveau coup dur. Son président, Maurice Paupe, parle d’une « catastrophe ». Pour lui, la perspective de la réouverture des terrasses ne sert absolument pas la branche, surtout pas dans le Jura. « C’est impossible à gérer, on dépendrait énormément de la météo, et on ferait comment avec les stocks ? », s’interroge, agacé, Maurice Paupe. /mle