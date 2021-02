Le Conseil fédéral annonce de premiers assouplissements

Les magasins, les musées ou encore les zoos devraient rouvrir leurs portes le 1er mars. Mais pas encore les restaurants. Le Conseil fédéral a présenté mercredi de premiers assouplissements. Les cantons doivent encore les accepter.

Les infections, les hospitalisations et les décès ont baissé au cours des dernières semaines, explique le gouvernement dans un communiqué. La situation épidémiologique reste toutefois fragile et incertaine, en raison des nouveaux variants du coronavirus beaucoup plus contagieux.

Le nombre de cas liés à ces mutations double tous les 10 à 14 jours. La réduction globale des cas devrait ainsi ralentir dans un futur proche. Et une nouvelle augmentation n'est pas exclue. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose une réouverture prudente et par étapes. Seules les activités avec un faible risque d'infections seront de nouveau autorisées le 1er mars.