Une subvention cantonale en vue pour l’école du métal

Le Gouvernement jurassien veut apporter un soutien cantonal au projet d’école pour les métiers du métal. Selon un communiqué diffusé mercredi, il a transmis au Parlement un projet d’arrêté octroyant un crédit de 680'000 francs pour la réalisation d’un centre de formation pratique à Delémont, à proximité de la division artisanale du Service de la formation postobligatoire. L’établissement accueillera notamment des apprentis pour les cours interentreprises et de la formation continue. Le projet est porté par une coopérative qui réunit des membres de l’association patronale de la construction métallique du Jura et du Jura bernois, Metaltec Jura. Il est devisé à plus de 3 millions de francs. /comm-alr