Capturer la beauté du Parc Chasseral

La magnificence des paysages immortalisée. Les crêtes du Chasseral, des plaines brumeuses, un patrimoine naturel mis en valeur : le Parc Chasseral a reçu près de 300 clichés de la part de 87 participants à l’occasion de son concours de photos lancé fin janvier. Le jury en a retenu quatre, qui illustreront le programme annuel du Parc. Le premier prix a été attribué à un cliché pris au printemps 2020 le long de la crète du Chasseral. Il constituera la couverture de la brochure qui sera distribuée à 14'000 exemplaires dans toute la région, à la fin du mois de mars. Son auteure a également reçu des bons de voyage et un panier garni de produits régionaux. Le second lauréat verra sa photo d’anciennes pierres au lever du soleil accompagner la carte détachable du Parc. En plus des deux vainqueurs, le jury a décidé de sélectionner deux photographies supplémentaires. Celles-ci orneront la présentation des activités proposées par le Parc Chasseral. /comm-nmy