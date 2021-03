Une foule en liesse malgré la pandémie

Difficile de mesurer l’impact de cet événement

Pour Quentin Haas, député PCSI et docteur en immunologie à l’Hôpital de l’île à Berne, d’un point de vue épidémique, cette manifestation aura un impact, reste à savoir dans quelles mesures. Quentin Haas relève que, par chance, le canton du Jura a le taux de propagation du virus le plus faible du pays. Mais les conséquences de cette manifestation vont dépendre « de multiples facteurs, comme les distances et le respect du port du masque », il est donc difficile pour le moment de mesurer cet impact. Alors que l’Hôpital du Jura n’avait plus de patient Covid en milieu de semaine dernière, le docteur en immunologie espère que la campagne de vaccination menée depuis quelques semaines permettra d’éviter un rebond des hospitalisations.