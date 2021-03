Vincent Hennin a grandi en Ajoie avant d’émigrer aux Franches-Montagnes. Le PCSI a été élu en 2015 au Parlement et à la mairie de Montfaucon en 2018 qu’il quittera le 30 juin. Il était l’invité de La Matinale mardi. Nous avons discuté notamment de Moutier, du Covid-19 et du fossé entre population et autorités.