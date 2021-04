Vendlincourt va devenir KULT/

L’usine de pierres fines de Vendlincourt va reprendre vie. La fondation KULT/ s’est constituée mardi soir. Elle entend réhabiliter ce bâtiment emblématique de l’industrie horlogère du début du 20e siècle pour en faire un lieu culturel et commercial dans la commune ajoulote. Ce projet émane de quatre entrepreneurs de la région. Il répond également au souhait des autorités d’assainir les friches industrielles. Le site sera un lieu d’échange et de rencontre qui pourra être exploité tant par des privés, des entreprises ou des artistes. Il sera modulable, avec un espace lounge de détente au rez-de-chaussée, où il sera possible de partager des apéritifs-dinatoires. Une salle multifonction sera aménagée au premier étage pour accueillir des conférences, des expositions, des concerts ou des fêtes, par exemple, alors qu’un loft d’hôte 5 étoiles pourrait voir le jour dans les combles.





Un trait d'union entre le commerce et la culture



« L’idée de base est de sauver ce bâtiment emblématique. Nous souhaitons le rénover et offrir la possibilité aux gens de se retrouver dans un cadre singulier pour des événements privés ou publics et de créer un dialogue entre le commerce par le biais des entreprises et la culture par celui des créateurs qui pourraient investir le lieu », explique Gauthier Corbat, l’un des porteurs du projet. Ce lieu veut aussi trouver sa propre place par rapport aux espaces culturels déjà existant dans la région : « Nous essaierons de positionner ce bâtiment pour offrir une autre visibilité aux jeunes créateurs jurassiens, dans tous les domaines, comme la peinture, la sculpture, la danse ou encore la couture », poursuit Gauthier Corbat.