« Les annonces du Conseil fédéral sont encourageantes mais pas très éclairantes »

Néanmoins, Loïc Valceschini reconnaît que son festival s’en sort mieux que d’autres manifestations, qui sont peut-être tributaires d’infrastructures plus lourdes. Ainsi, le NIFFF peut s’adapter plus facilement au contexte de crise. Et d’ajouter que c’est une belle occasion « de se renouveler, d’explorer de nouveaux horizons et de s’enrichir ». Le festival peut également se prévaloir d’un large soutien des autorités cantonales et de ses partenaires.

En revanche, le directeur artistique regrette une certaine surenchère dans l’optimisme du Conseil fédéral, ce qui aurait pour conséquence d’induire en erreur le public.

« Nous sommes encore face à des incertitudes que l’on ne peut pas résoudre », affirme Loïc Valceschini.