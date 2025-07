Nouveau record de fréquentation au NIFFF

Le Méliès d’argent a quant à lui été remis à la réalisatrice Emilie Blichfeldt pour son film « The ugly stepsister », une « relecture féministe et queer de Cendrillon », selon les organisateurs. Les longs-métrages « Honey Bunch » et « U are the universe » ont aussi été récompensés respectivement par le prix de la critique et par le prix du public.





Un open air repensé qui donne satisfaction aux organisateurs

Cette année, les organisateurs du NIFFF avaient misé sur une nouvelle formule pour l’open air, qui était étendu à toute la place des Halles. Les restaurateurs ont été intégrés au concept Halles Obscura. Ce sont ainsi environ 800 places qui ont été créées pour les festivaliers. Le directeur général et artistique du NIFFF tire un bilan très positif de cette opération tant en termes de fréquentation que de qualité de projection. « Le public était là et au niveau technique, de l’ambiance que les projections ont permis de donner, c’était vraiment extraordinaire », dit-il.