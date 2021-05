De l'argent frais pour le projet d'AIC dans les Franches-Montagnes

Cette nouvelle étape dans le développement d'une zone d'activité d'intérêt cantonal à Saignelégier et au Noirmont. Le syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) a voté deux crédits ce jeudi soir, pour permettre les prochains développements de ce projet, qui doit renforcer l'activité économique du district. Les maires ont accepté de débloquer 128'000 francs pour permettre à un bureau d'ingénieur d'élaborer un plan spécial. Il s'agira concrètement d'estimer le coût des équipements de ces parcelles et en dresser les plans, mais aussi d'orchestrer la participation de la population, le tout dans un délai de 10 mois. Car le district ne veut pas rater le coche de la reprise économique : « On croyait que l'industrie serait passablement impactée, en fait on se rend compte que ça redémarre extrêmement vite », nous a expliqué Renaud Baume, maire des Breuleux et porteur du projet.