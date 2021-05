St-Ursanne – Les Rangiers encore annulée

Aucun moteur ne vrombira entre St-Ursanne et Les Rangiers cette année. La course de côte internationale est annulée. Les organisateurs ont pris cette décision « la mort dans l’âme et à contrecœur », annoncent-ils lundi soir dans un communiqué.

Deux facteurs sont mis en avant pour expliquer la décision : la difficulté de faire appliquer les mesures sanitaires et exigences du Conseil fédéral. Même si elles ont été assouplies, elles restent « très importantes et trop contraignantes » pour le comité d’organisation. Cela nécessiterait d’engager du personnel supplémentaire alors « qu’on peine déjà à trouver toutes les personnes nécessaires pour garantir le déroulement normal de la course ».

La deuxième raison est l’absence de garanties financières. « Le budget peut être équilibré avec 200 pilotes, 5'000 spectateurs payants et 200'000 francs de soutiens financiers », explique le comité, qui juge « indécent » de solliciter ses partenaires habituels dont la plupart se trouvent dans une situation économique compliquée. La 77e édition de l’unique manche suisse inscrite au Championnat d’Europe de la montagne devrait ainsi se dérouler les 20 et 21 août 2022. /comm-clo