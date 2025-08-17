Robin Faustini s’adjuge une superbe bataille sur les Rangiers

Robin Faustini remporte une superbe 80e édition de la course de côte internationale St-Ursanne – Les Rangiers. Dimanche, le pilote argovien a parcouru les deux manches du tracé en 3’21’’97 pour devenir le premier Suisse depuis Marcel Steiner en 2011 à remporter cette mythique épreuve. Il a devancé le triple tenant du titre, l’Italien Christian Merli, et le Belge Corentin Starck. Contrairement à ces deux derniers, Robin Faustini n’est pas soumis au règlement du Championnat d’Europe et a donc profité d’une voiture moins lourde et plus rapide. Il est parvenu à reléguer Christian Merli et Corentin Starck à plus de deux secondes. L’Italien a toutefois réussi là une très bonne opération au classement général de la montagne qu’il domine.

Sous le soleil de notre région, 217 pilotes ont pris le départ de cette épreuve, dont une quarantaine de Jurassiens. Le meilleur d’entre eux a été Roland Bossy qui a réussi le chrono de 3’56’’88, ce qui lui permet de se classer dans le top 20.





Une bataille palpitante

Cette cuvée 2025 restera dans les annales puisque particulièrement disputée. Malgré quelques sorties de route sans gravité qui ont fait durer le suspense et mis à rude épreuve la patience des pilotes, Robin Faustini a su faire preuve de constance et même améliorer son chrono lors de son 2e passage en soirée. Les trois pilotes qui le suivent au classement final se sont battus du premier au dernier coup d’accélérateur. Après les deux manches de course, Christian Merli (2e), Corentin Starck (3e) et Kevin Petit (4e) ne sont séparés que par 83 centièmes.

La bataille a aussi fait rage parmi les voitures fermées. C’est finalement le Tchèque Ronnie Bratschi qui a tiré son épingle du jeu et pris le meilleur sur le Bernois Reto Meisel et le Polonais Grzegorz Rozalski. Grâce notamment à de très bonnes conditions au moment de s’élancer vers 19h, le vainqueur tchèque a pulvérisé le record de la piste en voiture fermée, signant un chrono de 1’53’’52. Il a amélioré la marque de Reto Meisel qui avait claqué 1’54’’21 quelques secondes avant lui. Le précédent record (1’55’’03) datait de 2022. /mle