Le public de St-Ursanne – Les Rangiers privé de Petit Susten

C’était le « spot » privilégié de beaucoup de spectateurs pour apprécier au mieux St-Ursanne – Les Rangiers. Le Petit Susten, ainsi que l’aire d’arrivée de la course de côte internationale ne seront plus accessibles au public pour la 80e édition qui se tiendra du 15 au 17 août. Les organisateurs ne sont pas parvenus à trouver un accord avec le propriétaire du terrain en question qui ne souhaite plus le mettre à disposition de la manifestation. « Le non-respect de cette décision aurait des répercussions sur l’avenir de notre manifestation pouvant aller jusqu’à sa disparition du calendrier », prévient le comité d’organisation pour éviter que l’interdit ne soit bravé. Les organisateurs indiquent par ailleurs qu’ils tentent toujours de renouer contact avec le propriétaire du terrain afin de parvenir à une meilleure collaboration pour les années à venir. Concernant l’aire d’arrivée, seules les personnes détentrices d’un badge « VIP Arrivée » pourront se rendre sur les estrades dédiées. /comm-jpi