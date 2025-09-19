Une association pour soutenir les Rangiers officiellement créée

L’Association de soutien à la course des Rangiers a été créée officiellement jeudi soir. Elle ...
L’Association de soutien à la course des Rangiers a été créée officiellement jeudi soir. Elle compte quelques dizaines de membres et pourrait encore s’étoffer.

Une association veut se battre pour permettre à la Course des Rangiers de perdurer. (Photo : archives Jonathan Vallat) Une association veut se battre pour permettre à la Course des Rangiers de perdurer. (Photo : archives Jonathan Vallat)

L’avenir de la Course des Rangiers préoccupe dans notre région. A l’appel de plusieurs passionnés, environ 80 personnes se sont réunies jeudi soir pour créer officiellement l’Association de soutien à la course des Rangiers. « C’est un grand succès », se réjouit le président de la nouvelle entité Didier Receveur. Ce dernier souligne toutefois que cette réunion ne s’est pas complètement déroulée comme attendu : « Environ une moitié des 80 personnes présentes s’est déjà engagée dans l’association. L’autre partie attend la prochaine assemblée pour obtenir des précisions sur nos objectifs », ajoute Didier Receveur. La nouvelle entité poursuit plusieurs objectifs, dont celui de faciliter les relations entre les organisateurs de la course de côte et les riverains. /mle


 

