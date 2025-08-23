Une association pour faciliter le dialogue autour de la course St-Ursanne – Les Rangiers

Assurer la survie de St-Ursanne – Les Rangiers. C’est le but de deux amoureux de la course de côte internationale. Didier Receveur et Yves Charmillot prévoient de créer l’association « Il faut sauver St-Ursanne – Les Rangiers ». Les Ajoulots ont présenté leurs objectifs et leurs motivations ce samedi matin dans la cité médiévale. Leur démarche spontanée vise prioritairement à aider les organisateurs de la manifestation dans leurs relations avec différents acteurs, notamment les riverains. Le dernier exemple en date concerne l’accès au Petit Susten. « Nous comptons arriver avec un soutien relationnel pour le comité », explique Didier Receveur qui souhaite ainsi soulager les organisateurs de cette charge diplomatique. Celui qui a piloté sur les routes de St-Ursanne – Les Rangiers il y a quelques années a insisté sur l’aspect constructif de cette action et sur l’importance de trouver des solutions. « On ne peut pas continuer et attendre que l’organisateur ait l’autorisation quelques jours avant le départ », appuie l’habitant de Courgenay.
Didier Receveur : « Notre volonté est de pérenniser cette course. »
L’assemblée constitutive de l’association « Il faut sauver St-Ursanne – Les Rangiers » se tiendra le 18 septembre à St-Ursanne, dans un lieu qui reste encore à déterminer. Et alors que la course de côte internationale célèbrera son 100e anniversaire l’année prochaine, l’entité vise aussi à renforcer les dimensions économique, culturelle et touristique de l’événement en appelant « les autorités cantonales à affirmer un soutien clair et à écarter toute menace qui compromettrait l’organisation », écrivent les initiateurs du projet dans leur communiqué. Pour Didier Receveur, « le canton du Jura est quand même bénéficiaire de l’image publiée par cette course. » Et s’il advenait que les actions de l’association compliquent les relations entre les différentes parties, « nous arrêterons toutes manœuvres en ce sens. » /nmy