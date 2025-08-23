Une association pour faciliter le dialogue autour de la course St-Ursanne – Les Rangiers

La future nouvelle entité veut jouer le rôle de médiatrice entre les organisateurs de la course ...
Une association pour faciliter le dialogue autour de la course St-Ursanne – Les Rangiers

La future nouvelle entité veut jouer le rôle de médiatrice entre les organisateurs de la course de côte internationale et les riverains afin de garantir la pérennité de l’événement.

L'assemblée constitutive se tiendra le 18 septembre à St-Ursanne. (Photo : Jonathan Vallat). L'assemblée constitutive se tiendra le 18 septembre à St-Ursanne. (Photo : Jonathan Vallat).

Assurer la survie de St-Ursanne – Les Rangiers. C’est le but de deux amoureux de la course de côte internationale. Didier Receveur et Yves Charmillot prévoient de créer l’association « Il faut sauver St-Ursanne – Les Rangiers ». Les Ajoulots ont présenté leurs objectifs et leurs motivations ce samedi matin dans la cité médiévale. Leur démarche spontanée vise prioritairement à aider les organisateurs de la manifestation dans leurs relations avec différents acteurs, notamment les riverains. Le dernier exemple en date concerne l’accès au Petit Susten. « Nous comptons arriver avec un soutien relationnel pour le comité », explique Didier Receveur qui souhaite ainsi soulager les organisateurs de cette charge diplomatique. Celui qui a piloté sur les routes de St-Ursanne – Les Rangiers il y a quelques années a insisté sur l’aspect constructif de cette action et sur l’importance de trouver des solutions. « On ne peut pas continuer et attendre que l’organisateur ait l’autorisation quelques jours avant le départ », appuie l’habitant de Courgenay.

Didier Receveur : « Notre volonté est de pérenniser cette course. »

Ecouter le son

L’assemblée constitutive de l’association « Il faut sauver St-Ursanne – Les Rangiers » se tiendra le 18 septembre à St-Ursanne, dans un lieu qui reste encore à déterminer. Et alors que la course de côte internationale célèbrera son 100e anniversaire l’année prochaine, l’entité vise aussi à renforcer les dimensions économique, culturelle et touristique de l’événement en appelant « les autorités cantonales à affirmer un soutien clair et à écarter toute menace qui compromettrait l’organisation », écrivent les initiateurs du projet dans leur communiqué. Pour Didier Receveur, « le canton du Jura est quand même bénéficiaire de l’image publiée par cette course. » Et s’il advenait que les actions de l’association compliquent les relations entre les différentes parties, « nous arrêterons toutes manœuvres en ce sens. » /nmy

De gauche à droite : Didier Receveur et Yves Charmillot, ici sur la ligne de départ de la course de côte à St-Ursanne, ont présenté leurs objectifs ce samedi matin. De gauche à droite : Didier Receveur et Yves Charmillot, ici sur la ligne de départ de la course de côte à St-Ursanne, ont présenté leurs objectifs ce samedi matin.


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position

MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position

Sports motorisés    Actualisé le 23.08.2025 - 12:43

La Malaisie exclut de relancer son GP

La Malaisie exclut de relancer son GP

Sports motorisés    Actualisé le 21.08.2025 - 10:51

Robin Faustini s’adjuge une superbe bataille sur les Rangiers

Robin Faustini s’adjuge une superbe bataille sur les Rangiers

Sports motorisés    Actualisé le 18.08.2025 - 12:21

Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche

Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche

Sports motorisés    Actualisé le 17.08.2025 - 15:09

Articles les plus lus