Vers un plan anti-orages à Alle

Après les inondations, place à la réflexion. Le village d’Alle a été une nouvelle fois touché par des intempéries jeudi soir. Des trombes d’eau se sont abattues sur la commune. Des caves et garages ont été inondés. C’est loin d’être une première à Alle. Une dizaine d’événements de ce type ont été recensés depuis début juin. « On se retrouve une fois de plus les pieds dans l’eau », déplore le maire Stéphane Babey. Les autorités ne restent pas les bras croisés face à cette situation. « On a engagé une première étude pour définir les secteurs problématiques. Ça doit nourrir une réflexion globale », dit-il. Des déversoirs d’orages pourraient voir le jour dans la commune, alors que des collecteurs d’eau pourraient être agrandis. Il s’agit-là uniquement de premières pistes.





Des travaux dès l’an prochain

Pour Stéphane Babey, Alle devrait se doter « d’un plan anti-orages en plus de celui anti-crues qui concerne les trois rivières du village ». La commune « s’est déjà attaché les services d’un bureau spécialisé », poursuit le maire. Il estime que ça débouchera sur des travaux visibles, physiques. « Ça prend du temps, mais on espère que de premières infrastructures soient construites dans le courant de l’année prochaine », lance encore Stéphane Babey. /msc