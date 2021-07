Le niveau du lac de Bienne inquiète, navigation interdite

Les bateaux ne navigueront plus sur le lac de Bienne. Cette mesure entre en vigueur dès mercredi 7h et se poursuivra jusqu’à nouvel ordre. Elle concerne également le canal de la Thielle jusqu’à l’embouchure du lac de Neuchâtel, l’ancienne Thielle, le canal Nidau-Büren et l’Aar jusqu’à Soleure. La Préfecture de Bienne prononce cette interdiction en raison des conditions météorologiques et de la situation de crue actuelle. Elle indique qu’il « faut s’attendre à ce que le niveau du lac continue à monter, ce qui va provoquer des inondations ».

Les personnes vivant aux abords du lac sont également appelées à placer leurs objets de valeurs en hauteur et à éviter de garer leurs véhicules dans des parkings souterrains.





A La Neuveville aussi

Les autorités communales neuvevilloises, dans un autre communiqué, mettent également en garde leurs habitants contre une éventuelle dégradation de la situation météorologique. Elles indiquent que MeteoSuisse a lancé une alerte de niveau 3 en raison de possibles orages violents et de rafales tempétueuses, ainsi que des risques de crues de degré 2 prévus dans le courant de cette semaine. Elles invitent donc les Neuvevillois et les Neuvevilloises à prendre des mesures préventives :