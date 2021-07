À mi-chemin au tunnel de la Roche

Le trou est fait… du moins, l’agrandissement du trou est fait au tunnel de la Roche. Le chantier a commencé le 5 juillet entre Glovelier et St-Brais et va durer jusqu’au 3 septembre. C’est donc la moitié des travaux qui ont été effectués jusqu’à présent. Le chantier va bon train et les délais sont tenus, selon le chef de la section des constructions routières du Canton du Jura, Yves-Alain Fleury. RFJ est montée s’en rendre compte avec lui.