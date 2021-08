Des ténèbres à la lumière à St-Ursanne

Le Cloître de St-Ursanne sert d’écrin aux œuvres de Kim En Joong. L’artiste sud-coréen – qui est également père dominicain – expose 140 toiles réalisées dans le cadre du 1’400e anniversaire de la mort de saint Ursanne. Le vernissage a eu lieu samedi. L’exposition est à voir jusqu’au 3 octobre. Elle devait se tenir l’an dernier mais avait été repoussée pour cause de coronavirus. L’exposition se veut d’ailleurs une réponse à la morosité engendrée par la crise sanitaire. Elle s’intitule « Kim En Joong, sur les pas d’Alfred Manessier et de saint Ursanne » et comprend un prolongement à la galerie Le Caveau. L’endroit accueille des maquettes des vitraux réalisées par Alfred Manessier pour l’église Notre-Dame de la Prévôté à Moutier et l’église de Tous-les-Saints à Bâle.

Les 140 toiles de Kim En Joong sont regroupées, au sein du Cloître, sous forme de mosaïques qui évoquent l’art du vitrail dont l’artiste coréen est aussi un spécialiste. Chaque tableau est d’ailleurs mis en vente pour récolter de l’argent afin de réaliser des vitraux à l’église St-Pierre qui surplombe le Cloître et qui accueille le musée lapidaire. Très colorées, les œuvres de l’artiste emmènent le public des ténèbres à la lumière. Kim En Joong évoque le lien entre art et religion ainsi que le style abstrait de ses toiles :