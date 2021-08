Le projet des Arquebusiers inquiète des riverains

Ils disent vouloir sonner l’alarme le plus vite possible. Des riverains du quartier des Arquebusiers, à Delémont, ont distribué lundi soir des tracts aux conseillers de ville pour faire part de leur opposition au plan spécial actuellement en élaboration. Le groupement d’habitants qui rassemble une dizaine de foyers ne rejette pas le projet d’école, mais il s’inquiète de la hauteur des immeubles locatifs qui pourraient être construits sur le site. Les riverains souhaitent trouver un compromis avec les autorités. Selon le chef du Service de l’urbanisme, le projet n’en est qu’aux études préliminaires. Il reste donc des marges de manœuvre et la ville est prête à les étudier. Hubert Jacquier précise que plusieurs séances sont prévues avec les personnes concernées dans le cadre d’un processus participatif. Le plan spécial ne devrait pas être déposé publiquement avant le début de l’an prochain. /alr