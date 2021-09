Une nouvelle cheffe au Service des infrastructures

Sheila Demierre sera la nouvelle cheffe du Service des infrastructures de la République et Canton du Jura. Elle succède à Alain Koenig qui a quitté son poste le 31 janvier dernier. L’Etat indique dans un communiqué publié mercredi que cette Bernoise d’Erlach de 46 ans est titulaire d’un diplôme HES en architecture et d’un diplôme EPFL d’ingénieure civile. L’exécutif note que Sheila Demierre dispose d’une large expérience professionnelle au niveau fédéral et au niveau communal, ainsi que dans le privé. Elle prendra son poste le 1er novembre et s’établira à terme dans le Jura, précise encore le communiqué. /comm-lbe