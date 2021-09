Les Afghans et nous

J’ai vu des peurs, senti des larmes, perçu la tristesse, la détresse des Afghans. Oh je n’étais pas loin… dans les locaux de LARC à Delémont, lors d’un groupe de parole pour la communauté afghane du Jura. Vous entendez la plainte de Mohammad Zaman. Évidemment, j’ai trouvé ça injuste, même plus. J’en ai encore mal au ventre, ça doit être un peu de compassion. Je m’en remettrai, vous aussi… pas eux. C’est dégueulasse. L’interprète communautaire, Mohammad Zaman a entendu tous ces pleurs, toutes ces fuites, tous ces morts, toutes ces séparations et il n’a plus tenu mardi soir… Ses larmes ont symbolisé la détresse de tout un peuple. Ici et là-bas, c’est injuste. « Les parents préfèrent que leur enfant fuie à 13 ans, souffre pendant deux mois, trois mois mais qu’il reste vivant plutôt qu’il reste dans le pays ». Vous feriez quoi ? Vous imaginez ? C’est injuste. Et j’en entends déjà qui jugent, et j’en entends déjà qui chassent, et j’en vois déjà qui repoussent. Ce sont des dégueulasses. Ces Afghans, Afghanes, jeunes, enfants, bébés, parents ont aussi évoqué les difficultés de travailler en Suisse, d'obtenir la confiance des employeurs à l’embauche. C’est triste. L’Afghanistan, c’est comme la Suisse : plusieurs communautés au cœur d’un continent. La différence, votre opulence, leur désespoir, vous croyez y être pour quelque chose ? Non, c’est comme ça et c’est injuste. « Pourquoi mon peuple souffre tant ? » demandait Mohammad. Je ne sais pas mais ce n’est pas juste. Alors nous, moi, vous, ce qu’on peut faire, c’est accueillir, partager. Je vous promets qu’il y a assez et qu’ils n’ont rien… Que vous serez riches. Imaginez que votre maison brûle et que vous ne puissiez rien faire, comme le disait un jeune afghan mardi soir. Soyez remués par cette histoire et remuez-vous pour les autres, alors oui, le monde sera plus juste.